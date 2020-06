In diretta Facebook dal Rifugio Scoiattoli di Cortina d’Ampezzo si tiene oggi, sabato 20 giugno, ‘Sicuri sul Sentiero’, iniziativa promossa da Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS e CAI – Club Alpino Italiano. Si tratta dell’edizione estiva del progetto ‘Sicuri in Montagna’ che compie 20 anni. L’appuntamento è fissato per le 21 sulla pagina del ‘Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS’. Conduce Giulio Gambino, direttore di TPI.

