Mattarella nomina Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, Cavaliere di Gran Croce

Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah, compie 90 anni: Mattarella lo nomina Cavaliere di Gran Croce

Sami Modiano compie 90 anni e, dopo essere sfuggito agli orrori di Auschwitz, riceve l’onorificenza dal presidente della Repubblica. Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica in occasione del suo 90esimo compleanno, che cade proprio oggi (18 luglio).

Modiano, di recente, aveva rilasciato un’intervista a Repubblica per commentare quello che sta accadendo oggi causa Coronavirus. “Difficile immaginare ciò che ci accade in questi giorni. Per me che sono uscito da Auschwitz e ho attraversato la notte buia della seconda guerra mondiale, tutto questo sembra un brutto incubo”. Modiano, che vive a Ostia, alle porte di Roma, ha spiegato: “Ogni giorno verso il tramonto con mia moglie Selma accendo una candela, un modo per pregare”.

Tempo fa, Modiano aveva raccontato la sua tragica infanzia, finita a otto anni. “Dopo sono cominciate le persecuzioni delle leggi razziali e io sono stato espulso dalla scuola quando frequentavo la terza elementare. Da quel momento ho avuto il mio primo impatto d’infanzia doloroso, cioè non aver potuto continuare gli studi. Il desiderio mio e quello della mia famiglia era poter studiare, avere una cultura, ma mi è stata tolta questa possibilità. Non ero più quel bambino uguale a tutti gli altri, dunque questo è stato il mio primo impatto d’infanzia dolorosissimo che purtroppo mi è rimasto fino ai miei ultimi giorni. Dopo è iniziata la tragedia”.

Mattarella, nel giorno del suo 90esimo compleanno, gli ha dedicato “i suoi auguri più sentiti” insieme all’onorificenza, lo rende noto il Quirinale.

