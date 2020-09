Caos scuola, scontro Volpe-Gambino: “Scusi ma lei che parla ha figli?”

Scuola, caos sulla riapertura: scontro tra Adriana Volpe e Giulio Gambino a “Ogni Mattina” | VIDEO

Nel corso del programma Ogni Mattina, in onda su Tv8, è andato in scena uno scontro tra il direttore di TPI Giulio Gambino e Adriana Volpe, conduttrice della trasmissione insieme ad Alessio Viola, sul tema della riapertura della scuola, su cui regna ancora il caos. Mentre in studio si discuteva del ritorno nelle aule scolastiche, con tutte le difficoltà e anche le perplessità del caso, la presentatrice Adriana Volpe ha preso la parola e, rivolgendosi a Giulio Gambino, che aveva sottolineato la necessità di provare comunque ad andare avanti nonostante le difficoltà, ha affermato: “Scusi ma lei ha figli? La domanda sorge spontanea, perché le spiego, uno si deve organizzare visto che il metro a cui dovremo tutti sottostare è un problema serio, che noi stiamo cercando di evidenziare”. “Le rispondo senza problemi – ha replicato Gambino – Non ho figli, ma non credo che questa sia una discriminante, altrimenti dovreste invitare solo chi ha figli, e non trovo sia nemmeno giusto. Ciascuno ha una propria opinione e va rispettata. Certo che bisogna organizzarsi, lo diciamo da almeno 3 mesi ed è un problema che conosco molto bene visto che ho seguito molto da vicino queste vicende come direttore del mio giornale. Ne abbiamo denunciate tante, stia certa”.

