Sciopero Alitalia, i voli cancellati di oggi 8 ottobre 2019

In seguito alla proclamazione dello sciopero del settore aereo per il 9 ottobre 2019, Alitalia è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali. Inoltre, la compagnia aerea ha cancellato anche alcuni collegamenti di oggi, 8 ottobre.

Di seguito, la lista completa dei voli cancellati per oggi:

AZ1161

Roma Fiumicino

Reggio Calabria

Roma Fiumicino Reggio Calabria AZ1173

Roma Fiumicino

Lamezia Terme

Roma Fiumicino Lamezia Terme AZ1185

Milano Malpensa

Lamezia Terme

Milano Malpensa Lamezia Terme Z1353

Milano Malpensa

Trieste

Milano Malpensa Trieste AZ1389

Roma Fiumicino

Genova

Roma Fiumicino Genova AZ1473

Roma Fiumicino

Venezia

Roma Fiumicino Venezia AZ1493

Roma Fiumicino

Verona

Roma Fiumicino Verona AZ1625

Roma Fiumicino

Brindisi

Roma Fiumicino Brindisi AZ1645

Milano Malpensa

Bari

Milano Malpensa Bari AZ1673

Roma Fiumicino

Pisa

Roma Fiumicino Pisa AZ1681

Roma Fiumicino

Firenze

Roma Fiumicino Firenze AZ1743

Milano Malpensa

Catania

Milano Malpensa Catania AZ1759

Roma Fiumicino

Catania

Roma Fiumicino Catania AZ1789

Roma Fiumicino

Palermo

Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte nazionali e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata.

“Alitalia – è scritto sul sito in una nota pubblicata in occasione dello sciopero – invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 9 ottobre – e anche nella serata dell’8 e nella prima mattina del 10 ottobre – a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

“I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare fra la serata dell’8 e la mattina del 10 ottobre – conclude la nota – in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 24 ottobre”.

Ryanair più cara di Alitalia per colpa delle tasse su bagagli a mano e neonati

Potrebbero interessarti Migranti, Cecilia Strada a TPI: "Via il decreto sicurezza bis" “Un altro figlio? Non tornare a lavoro o ti facciamo morire”: dipendente minacciata dall’azienda Roma, annuncio razzista su un cartello: “Affitto stanza. No immigrati, gay e animali”