Le scarpe della Lidl sono arrivate in Italia: dalle 8 al via alle vendite

Dalle 8 di lunedì 16 novembre è iniziata la vendita delle scarpe Lidl che, dopo mesi di attesa, sono finalmente arrivate in Italia. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa catena europea di supermercati, che sul nuovo volantino settimanale ha inserito le scarpe da ginnastica che hanno conquistato mezza Europa. Le scarpe della Lidl, infatti, sono diventate un vero e proprio oggetto di “culto” che sono state rivendute online addirittura alla cifra di oltre 2mila euro. In molti punti vendita italiana dalla mattinata del 16 novembre si segnalano code e anche qualche attimo di tensione tra chi si è messo in fila all’alba proprio per accaparrarsi le scarpe Lidl.

Le scarpe, che possono essere acquistate sia nei punti vendita che sul sito ufficiale, vengono vendute al prezzo di 12,99 euro e prevedono numeri dal 37 al 40 per le calzature da donna e dal 41 al 46 per quelle da uomo. Oltre alle scarpe, dal 16 novembre nei punti vendita italiani si possono acquistare le ciabatte da piscina al prezzo di 4,99 euro, i calzini, il cui costo è di 2,99 euro, e le t-shirt sia da uomo che da donna, al prezzo di 4,99 euro.

