Le scarpe della Lidl sono un successo: rivendute online costano anche 700 euro

Lidl lancia la sua linea di abbigliamento

Da “cheap” a “cool”, anzi “trendy”. È l’evoluzione, e il riscatto, della catena di supermercati low cost Lidl che con la sua linea di abbigliamento streetwear sta avendo un successo strepitoso. La collezione lanciata dal discount della periferia mette in ombra le più lussuose maison di moda. I capi Lidl stanno andando a ruba, sul sito è quasi tutto sold out e le scorte sono andate esaurite in pochi giorni. La linea di abbigliamento Lidl include 4 pezzi: le scarpe (€ 12,90), le ciabatte (€ 3,99) e i calzini (€ 0,99) e la t-shirt (€ 3,99). I colori dei capi rispettano quelli del logo del supermercato, blu, giallo e rosso. In Italia al momento i prodotti non sono in vendita. “Informiamo che al momento lo streetwear non è in previsione di vendita in Italia, ma ti ringraziamo per il suggerimento che terremo in considerazione”, scrive Lidl su Twitter in risposta a un commento di un candidato acquirente. Il successo della linea di vestiti è stato così travolgente che c’è già chi sta tentando di lucrarci sopra approfittando dell’ampia domanda. Su ebay le scarpe Lidl vengono rivendute fino a 700 euro.

Potrebbero interessarti Artemisia Gentileschi, la pittrice più coraggiosa della storia: chi era e perché il doodle di Google è dedicato a lei L’hotel “zero stelle” sulle Alpi è senza pareti e soffitto: l’esperienza è unica L’influencer svela i trucchi dietro le “foto perfette” di Instagram