La figlia 18enne dell’allenatore del Pescara, Gianluca Grassadonia, è stata aggredita con spintoni e calci e minacciata a Salerno da due ragazzi che, con cappuccio e volto coperto dalla mascherina, le hanno rivolto alcune frasi in dialetto relative alla partita di Serie B in programma oggi tra Pescara e Salernitana, e che possono essere riassunte così: tuo padre “deve perdere se no non torna più a casa”. A denunciare l’episodio in un post su Facebook la moglie del tecnico del club abruzzese, Annabella Castagna.

La partita di serie B può valere la promozione serie A per la Salernitana, che aspettava questo momento da 23 anni. Salerno è anche la città di cui è originario il tecnico degli adriatici e dove risiede ancora la sua famiglia. Il Pescara, invece, è già matematicamente retrocesso in serie C.