Rigore negato al Benevento, l’ira dei Mastella: “Draghi riferisca in Parlamento”

Anche i Mastella si sono scagliati contro l’arbitro Mazzoleni, addetto al VAR per la partita tra Benevento e Cagliari che ha richiamato l’arbitro Doveri portando all’annullamento del rigore concesso ai padroni di casa mentre gli ospiti erano avanti 2-1. L’errore arbitrale finirà addirittura in Parlamento. “Presenterò, domani, una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, come titolare dello sport, anche se la delega è affidata ad un Sottosegretario, per chiedere di riferire, al Parlamento, sulla strana vicenda della presenza dell’arbitro di calcio Mazzoleni, sia a Napoli che a Benevento”, ha tuonato la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“In entrambi i casi – ha aggiunto – era il Cagliari a giocare. E nei due casi, Mazzoleni ha annullato un gol regolare al Napoli, quindi agevolando il Cagliari, e questa volta, a Benevento, negando alla squadra di casa un rigore, favorendo così la squadra avversaria. Chiederò al Presidente del Consiglio di conoscere le ragioni di questa doppia presenza di Mazzoleni e se non ritenga che episodi come questi contrastino con la correttezza sportiva, demolendo l’idea, anche pedagogica, che lo sport rappresenta”.

Poco prima lo sfogo dell’ex segretario dell’Udeur, Clemente Mastella: “A pensar male si fa peccato ma assai spesso si indovina, lo diceva Andreotti e lo ripeto io. Come mai l’arbitro Mazzoleni era nella cabina VAR a Napoli ed oggi a Benevento?”.