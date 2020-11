Roma, vigilessa insultata da dirigenti Forza Nuova: aveva chiesto la mascherina

Scoppia la polemica contro Roberto Fiore e Giuliano Castellino, i due dirigenti leader di Forza Nuova, che qualche giorno fa a Roma, nei pressi di Ponte Milvio, avrebbero insultato una vigilessa: la sua colpa sarebbe quella di aver chiesto ai due di indossare la mascherina contro il Covid-19. Secondo quanto si apprende, sabato sera alcuni vigili avrebbero notato un gruppetto di sei persone, tutte senza alcun dispositivo di protezione individuale, nella celebre zona di Roma Nord. Così, si sarebbero avvicinati per chiedere loro di indossare la mascherina, rispettando dunque le regole in vigore in tutta Italia.

Castellino e Fiore avrebbero risposto presentando un certificato medico che li esonererebbe dal portare la mascherina, ma poi la discussione è degenerata fino a quando entrambi non hanno insultato una vigilessa. I due dirigenti di Forza Nuova sono stati per questo identificati, mentre gli altri quattro si sarebbero allontanati. Nelle ultime settimane, il movimento di estrema destra ha fatto molto discutere di sé per aver organizzato una serie di manifestazioni negazioniste e no mask contro le decisioni del governo guidato dal premier Giuseppe Conte.

Secondo quanto riporta Fanpage, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, avrebbe telefonato alla vigilessa insultata per esprimerle solidarietà. “Ferma condanna per due esponenti di Forza Nuova che sabato a Roma hanno insultato una vigilessa: aveva chiesto loro di indossare mascherina. A lei esprimo tutta la mia solidarietà”, ha scritto la prima cittadina della Capitale su Twitter. Sul tema è intervenuto anche il segretario del Partito democratico romano, Andrea Casu: “Nessuna motivazione giustifica gli insulti a chi sta servendo lo Stato per garantire la sicurezza di tutti. ‘Legge e ordine’ sì, purché valga solo per gli altri. Perché quando la legge interviene su di loro, non la amano più così tanto: a volte si danno alla fuga e alla latitanza, da perfetti nostalgici, a volte si danno all’insulto nei confronti di una lavoratrice rea di aver chiesto solo il rispetto delle regole. Oggi come ieri non vinceranno. Mai”.

