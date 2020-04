Coronavirus, Forza Nuova contro Bill Gates: “È l’anticristo di Manhattan”

Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore si è scagliato contro Bill Gates, definito “l’anticristo di Manhattan”, perché, secondo Fiore, il fondatore della Microsoft vorrebbe vietare le messe a causa dell’emergenza Coronavirus. Tutto è partito da un tweet del leader del partito di estrema destra in cui c’è scritto: “Bill Gates: le Messe potrebbero essere sospese per 18 mesi o per sempre. Questo anticristo da Manhattan è il vero guru dei signori della dittatura sanitaria che impongono alle regioni di vietare le Messe. Gli italiani si ribellino. A Pasqua tutti a Messa”.

Coronavirus, a Perugia parroco celebra la Messa delle Palme

In realtà, Bill Gates aveva dichiarato in una lunga intervista alla Cbs, che in assenza di un vaccino sarebbe stato molto difficile tornare a riunirsi per gli eventi di massa per i prossimi 18 mesi, includendo, dunque, anche le celebrazioni religiose anche se mai esplicitamente menzionate. Questo è comunque bastato, però, a Forza Nuova e al suo leader Roberto Fiore per inveire contro l’imprenditore statunitense e tornare a chiedere agli italiani di recarsi a messa a Pasqua, nonostante le chiese siano chiuse a causa dell’epidemia di Coronavirus. Forza Nuova era già salita alla ribalta della cronaca nella giornata di ieri quando ha deciso di sfidare i divieti imposti per l’emergenza Covid-19 organizzando per domenica 12 aprile una processione pasquale nel centro di Roma.

