Coronavirus: Forza Nuova sfida i divieti e organizza una processione di Pasqua

Forza Nuova ha deciso di sfidare i divieti imposti per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus in Italia, organizzando per domenica 12 aprile una processione di Pasqua. È quanto si legge in un manifesto postato sul profilo Twitter del partito di estrema destra. Il partito guidato da Roberto Fiore, quindi, ha dato appuntamento a tutti a Roma alle ore 11 in via Paisiello, nei pressi di Villa Borghese, dove prenderà il via una processione che si concluderà davanti la Basilica San Pietro, dove all’interno si terrà la tradizionale messa pasquale, quest’anno chiusa ai fedeli proprio per l’epidemia di Covid-19.

“Altra domenica agli arresti domiciliari, altra domenica di quarantena, altra domenica senza messa. Altra domenica surreale, senza futuro e senza Dio” si legge sul comunicato redatto da Forza Nuova. “Per questo lanciamo per la domenica di Pasqua una mobilitazione a Roma, una processione fino a piazza San Pietro, contro gli arresti di massa, contro la quarantena, contro i divieti. Una mobilitazione per la libertà, per tornare a lavorare, per tornare a Messa, per tornare a vivere”. Quella di Forza Nuova è una vera e propria sfida alle autorità dal momento che tutti coloro che prenderanno parte alla processione rischiano una multa e anche una denuncia.

