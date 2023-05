Roma, attivisti di Ultima Generazione versano liquido nero nella Fontana di Trevi

Dopo la Barcaccia, attivisti ambientalisti hanno versato liquido nero nella Fontana di Trevi per animare il dibattito sul cambiamento climatico. Circa dieci giovani appartenenti a Ultima Generazione hanno versato carbone vegetale nell’acqua del celebre monumento, esponendo uno striscione per sostenere la campagna “Non paghiamo il fossile”. Gli attivisti sono entrati in piedi dentro la fontana urlando “Il nostro Paese sta morendo”, tra gli insulti dei passanti e dei turisti.

Blitz di Ultima Generazione a #Roma: gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di #Trevi. Segui il nostro canale Telegram dedicato all’ambiente e al cambiamento climatico 👉 https://t.co/eZDM15Uy6m pic.twitter.com/npVkVspPee — Ultimora.net – BREAKING NEWS (@ultimoranet) May 21, 2023

La polizia locale ha interrotto la manifestazione. L’ultima volta che il collettivo era entrato in azione nel cuore della Capitale risale allo scorso 6 maggio, quando fu gettato carbone vegetale nella fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona. La prima dimostrazione di questa portata avvenne però il 1° aprile alla Barcaccia in piazza di Spagna. Anche in quel caso l’azione fu seguita in diretta da centinaia di turisti che filmarono la scena. Dopo aver scurito l’acqua uno di loro mostrò uno striscione con la scritta “Nofossil”.

(notizia in aggiornamento)