Piazza di Spagna, blitz degli attivisti di Ultima Generazione: versato liquido nero nella Barcaccia

Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione. Nella mattinata di oggi, sabato 1 aprile 2023, alcuni ragazzi hanno versato della vernice nera nella fontana della Barcaccia a piazza di Spagna, nel cuore di Roma. L’acqua all’interno della fontana è attualmente colorata di nero. Gli attivisti hanno poi spiegato che si tratta di liquido a base di carbone vegetale.

Hanno appena imbrattato la Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna con vernice nera!! Vergognatevi!!🤬🤬🤬 pic.twitter.com/WLU8DQSpBt — Romano D.O.C. (@GiuseppeRoma977) April 1, 2023

“Se vedere quest’acqua nera vi sconvolge è perché, come noi, riconoscete quanto sia prezioso quello che stiamo perdendo – si legge in una nota di Ultima Generazione -. Tutti i rapporti ufficiali, anche quelli di fonte governativa, denunciano che le politiche dei governi sono insufficienti per contenere il surriscaldamento globale entro 1,5°C e ci stanno invece conducendo dritti verso un catastrofico aumento di almeno 2.5°C. Questo significa che gli eventi estremi renderanno inabitabili le nostre terre. Significa che desertificazione e siccità aumenteranno vertiginosamente, causando migrazioni incontrollate. Significa che collasseranno tutti i nostri equilibri, economici e sociali”.

“C’è un solo modo per frenare questa corsa verso il suicidio collettivo: interrompere le emissioni legate ai combustibili fossili. Con questa azione vogliamo chiedere al Governo di smettere di investire in sussidi dannosi per l’ambiente. Con questa azione vi invitiamo a non rassegnarvi a questa condanna a morte”, le loro parole.