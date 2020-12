Roma, maxi-rissa in centro: centinaia di ragazzi ammassati al Pincio | VIDEO

Roma. Centinaia di ragazzi si danno appuntamento alla terrazza del Pincio, uno dei luoghi più belli e centrali della Capitale. Quasi tutti sono senza mascherina. Le immagini che vedete, e che in poco tempo sono diventate virali sui social, si riferiscono a ieri pomeriggio, sabato 5 dicembre, quando intorno alle 17.40 tra quei ragazzi radunati al Pincio è scoppiata una rissa. Inizialmente la lite avrebbe riguardato poche persone, per poi allargarsi, tanto da richiedere l’intervento di decine di poliziotti in tenuta anti-sommossa e carabinieri. Un maxi-assembramento, in barba alle regole anti-Covid. Nel video si vedono centinaia di ragazzi ammassati, molti senza mascherina o indossata sotto il mento. Ignoti al momento i motivi che avrebbero scatenato la rissa e le persone coinvolte.

