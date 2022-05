Maestra insegna l’inno della Roma agli alunni, un genitore protesta: “Mio figlio è laziale, piangeva”

“Roma, Roma, Roma… core de ‘sta città, unico grande amore”. In una scuola della capitale la maestra ha fatto imparare agli alunni l’inno della Roma all’indomani della vittoria della Conference League. Il video degli alunni che cantano a squarciagola è diventato virale: in molti conoscono la celebre canzone di Antonello Venditti, altri restano in disparte e in silenzio. I genitori dei bambini che non condividevano la fede calcistica dell’insegnante hanno poi protestato affermando che “i cori da stadio devono rimanere fuori dalle aule scolastiche”.

Nello specifico, un papà laziale ha raccontato che suo figlio si è anche messo a piangere e ha chiesto alla famiglia di andarlo a riprendere dopo aver sentito l’inno della Roma. Versione smentita dalla maestra, che intervenuta a Radio Sei ha spiegato: “Il bambino soffre di forte emicrania, piangeva per quello. Era già venuto la mattina e con la madre abbiamo deciso di dargli un po’ di Tachipirina, eravamo d’accordo che se non fosse passato sarebbe venuta a riprenderlo”.

La docente ha aggiunto di aver “messo l’inno della Roma in maniera scherzosa, perché dei bambini erano andati a scuola con la maglia della squadra”. “Io non sono neanche una tifosa di quelle accanite e la mia famiglia è divisa. È stato fatto in maniera totalmente innocua e non premeditata, ma posso capire che possa aver disturbato”. Per questo “per par condicio metterò anche l’inno della Lazio”, ha aggiunto la maestra. In classe, però, “ci sono anche due juventini”.