Pullman scoperto della Roma: le strade chiuse oggi, deviazioni, metro chiusa, bus

Oggi, 26 maggio 2022, alle ore 16.30 partirà il pullman scoperto della Roma da via Terme di Caracalla, con arrivo al Circo Massimo. La squadra di Mourinho è pronta al bagno di folla con i propri tifosi dopo la vittoria della Conference League di ieri. Sono previste in strada un milione di persone, dopo che già nel corso della notte molti tifosi hanno invaso le piazze e le strade della Capitale per festeggiare la vittoria di un trofeo europeo dopo 61 anni. Ma quali sono le strade chiuse oggi per la festa della Roma? I bus deviati o la metro chiusa? Oggi i giallorossi porteranno la coppa per le strade di Roma sul pullman scoperto, con un vero e proprio bagno di folla che ci sarà al Circo Massimo. Si tratta infatti uno dei luoghi simbolo dei festeggiamenti dei romanisti, come per lo scudetto del 2001. L’arrivo al Circo Massimo è previsto intorno alle 17, percorrendo un tratto della Cristoforo Colombo.

Al momento sul sito dell’Atac, l’azienda dei trasporti della Capitale, non sono segnalate chiusure della metro o deviazioni dei bus. Senz’altro però ci saranno delle strade chiuse nel percorso della squadra con il pullman scoperto, a cominciare da via Terme di Caracalla da cui partiranno i festeggiamenti. Molto probabilmente verranno chiuse anche le strade limitrofe e la metro Circo Massimo, per evitare grossi assembramenti e fare in modo che le persone si dividano tra le fermate vicine. Sarà dunque un pomeriggio intenso per il traffico capitolino, in particolare nella zona dei festeggiamenti.