Pullman scoperto della Roma: il percorso e l’orario per la festa della vittoria della Conference League

Dopo la vittoria della Conference League, la Roma si prepara al bagno di folla dei suoi tifosi. Ma a che ora è prevista la festa e qual è il percorso della squadra con il bus scoperto? L’annuncio da parte della società giallorossa è arrivato solo in tarda mattinata, dopo l’accordo con la Questura per le questioni di ordine pubblico e sicurezza. L’appuntamento è a partire dalle 16.30 di oggi, 26 maggio 2022, con partenza da via Terme di Caracalla, con la squadra che ha vinto la Conference League che farà il suo percorso trionfale per la città per mostrare a tutti la coppa conquistata ieri sera a Tirana. L’arrivo con il pullman scoperto è al Circo Massimo, luogo simbolo di tutti i grandi festeggiamenti del popolo giallorosso. Lì, come ricorderete, ci fu la festa nel 2001 per lo scudetto della Roma, o per la vittoria dell’Italia campione del mondo nel 2006. L’arrivo al Circo Massimo è previsto intorno alle 17, percorrendo un tratto della Cristoforo Colombo.

Una festa iniziata ieri e proseguita per tutta la notte nelle principali piazze della Capitale. Con migliaia di tifosi che alle prime luci dell’alba sono andati ad accogliere l’arrivo dei giocatori di Mourinho all’aeroporto di Fiumicino. Ora il grande bagno di folla a partire dalle Terme di Caracalla fino al Circo Massimo. I giocatori e il mister mostreranno a tutti i tifosi la Conference League, la nuova competizione della Uefa di cui la Roma è stata la prima vincitrice. I giallorossi non vincevano un trofeo dalla Coppa Italia del 2008, e a livello europeo dalla Coppa delle Fiere di 61 anni fa.