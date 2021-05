Roma, donna pugnalata dal marito: muore in ospedale per le ferite

Una donna di circa 40 anni è morta oggi a Roma dopo che il marito l’ha pugnalata per strada infliggendole numerose coltellate. A nulla è servita l’operazione chirurgica multidisciplinare a cui è stata sottoposta all’Ospedale San Camillo-Forlanini, perché le ferite subìte erano troppo gravi: la 40enne ha perso la vita nel nosocomio.

“Purtroppo le ferite risultavano gravissime e nonostante gli sforzi terapeutici dell’équipe curante la paziente è deceduta, a causa delle numerose e gravissime ferite da taglio riportate”, ha scritto in una nota la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. La salma è stata posta a disposizione della autorità giudiziaria.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia era originaria dello Sri Lanka. L’aggressione sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 maggio, in via Greppi, in zona Portuense, dopo che tra i coniugi era esplosa una lite feroce. L’uomo avrebbe inferto alla moglie diversi colpi, sia al petto che sul resto del corpo. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti che poi sarebbero intervenuti per bloccarlo.

Cronaca / "Io, pugnalata dal mio ex, ho lanciato una battaglia per le donne e l'ho vinta col Codice Rosso" Esteri / Yasmine, la nipote di Michael Jackson vittima di attacco razzista: “Sono stata pugnalata sette volte”

Giunti sul posto insieme a medici e paramedici del 118, gli agenti hanno trovato il 49enne con il coltello ancora tra le mani. A quel punto lo hanno condotto nel commissariato San Paolo e lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia scientifica sta svolgendo tutti i rilievi del caso, e restano ancora da chiarire i motivi del gesto. Le immagini dell’arresto sono state pubblicate dal portale Welcome to favelas.