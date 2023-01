Roma, attivisti di Ultima Generazione imbrattano con vernice arancione il Senato

Intorno alle 8 di questa mattina un gruppo di attivisti in difesa del clima del collettivo Ultima Generazione ha imbrattato con vernice arancione la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato, a Roma.

Cinque in totale le persone coinvolte nel blitz che – nel solco delle diverse dimostrazioni portate avanti nel 2022 in diversi musei italiani o sulle strade sotto forma di blocchi al traffico – ha come obiettivo far parlare il più possibile della crisi climatica e chiamare alla responsabilità il governo e tutti gli apparati decisionali internazionali.

La vernice arancione è stata cosparsa attraverso l’uso di alcuni estintori su un portone e su diverse finestre del palazzo, oltre che sul muro. In breve sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente bloccato gli attivisti, che si erano seduti sul marciapiede in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

“Ho scelto e continuerò a scegliere di compiere azioni di disobbedienza civile non violenta perché sono disperata”, ha dichiarato un’attivista, Laura, dopo l’azione di questa mattina.

Il motivo della protesta è chiaro: “Nel 2022, gli eventi climatici estremi sono aumentati del 55% provocando miliardi di danni e 29 morti. Nel 2021, il governo italiano ha destinato oltre 48 miliardi di investimenti pubblici ai combustibili fossili, molto più di quello che destinano alla transizioni verso fonti pulite e alla salute dei cittadini. Per questo oggi abbiamo sanzionato il Senato. La vernice arancione servirà a ricordare ai passanti che lì dentro vivono i colpevoli e i responsabili di molti morti e disgrazie”.

Durante il consueto discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto riferimento alla questione ambientale, sintomo di una presa di coscienza dell’emergenza ai piani alti: “Mettere al sicuro il pianeta e quindi il nostro futuro, il futuro dell’umanità, significa affrontare anzitutto con concretezza la questione della transizione energetica. L’energia è ciò che permette alle nostre società di vivere e progredire. Il complesso lavoro che occorre per passare dalle fonti tradizionali, inquinanti e dannose per salute e ambiente, alle energie rinnovabili, rappresenta la nuova frontiera dei nostri sistemi economici”.