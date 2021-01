Roma, 38enne arrestato dopo 10 anni di latitanza: abitava in una villa tra auto di lusso e abiti firmati

Roma, 38enne arrestato nella sua villa di lusso dopo 10 anni di latitanza

Dopo 10 anni di latitanza la Polizia di Stato del Commissariato Esquilino di Roma ha arrestato un 38enne rumeno condannato a 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo viveva indisturbato in una villa nella zona residenziale di Fontana Candida con moglie e figli, girava in auto di lusso e indossava vestiti firmati. Per i vicini era innocuo, e negli anni non aveva destato alcun sospetto.

Ma le Forze dell’Ordine della Capitale hanno portato a segno l’arresto venerdì 8 gennaio dopo mesi di appostamenti e ricerche: quando hanno visto la BMV X6 nera del ricercato uscire dal garage ieri mattina, lo hanno fermato, identificato e condotto in commissariato: il 38enne possedeva un documento contraffatto che riportava false generalità. “Me lo aspettavo, bravi, mi avete trovato” ha detto nel corso dell’interrogatorio.

