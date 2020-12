Roma, rissa tra giovani a Villa Borghese: 10 fermati dalla Polizia

Rissa tra giovani a Roma a Villa Borghese: 10 fermati

Rissa tra giovani a Villa Borghese, a Roma. Dieci ragazzi sono stati fermati dalla polizia all’altezza di piazza di Siena, mentre si stavano picchiando per motivi ancora non meglio accertati. I giovani sono stati portati in Questura. Non risultano feriti. Si tratta del secondo episodio del genere che vede coinvolti diverse persone nella città di Roma nel giro di una settimana. Sabato scorso c’era stata infatti una mega rissa al Pincio, coinvolgendo decine di giovani. Fatto che aveva suscitato grande sdegno nella collettività e nelle istituzioni locali anche in considerazione dell’emergenza Covid e nonostante il divieto di assembramenti. Un’altra rissa, in misura però più contenuta, si era verificata nei giorni scorsi all’interno di una stazione metro in centro.

