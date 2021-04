Roma, 12enne disabile picchiata da bulle coetanee: il video sui social

C’è la giovane età, c’è l’esigenza di spettacolarizzare la violenza, c’è l’indolenza degli altri, il triste palcoscenico del web: sono molti gli elementi che saltano all’occhio nel leggere questa storia. Una pesante storia di bullismo adoperato ai danni di una 12enne disabile circa 20 giorni fa a Roma nord.

In un parchetto la ragazzina, poco più che bambina, è stata presa di mira, accerchiata ed esposta al pubblico ludibrio da alcune sue coetanee. Delle vere baby-bulle che si sono accanite contro di lei. Uno spintone, poi un pugno, la caduta per terra, i capelli tirati. Le immagini che ritraggono la vittima mentre rotola per terra sono andate dritte sul web, attraverso dirette Istagram e commenti.

A scagliarsi contro la vittima è stata prima una ragazzina, poi è intervenuta una seconda bulla e infine una terza, mentre altre persone filmavano il tutto e guardavano la scena senza intervenire, fino a quando alcuni passanti si sono intromessi per porre fine al pestaggio. Quei terribili filmati sono finiti in rete e hanno fatto il giro del web in poco tempo.

I genitori hanno subito soccorso la figlia dopo averne verificato le condizioni. In ospedale è stato certificato un trauma cranico e una prognosi di 21 giorni. Gli effetti psicologici non sono da sottovalutare. La piccola non parla dell’accaduto, non comunica, si è chiusa in sé stessa. La gravità dei fatti ha spinto i genitori a rivolgersi a un centro che si occupa di bullismo e a un avvocato che presto presenterà una denuncia alla procura dei minori.

Leggi anche: Flavia, da vittima di bullismo a simbolo: “Tornavo a casa con i lividi, adesso parlo ai giovani”

“Cosa prevedere la legge per il cyberbullismo”

Potrebbero interessarti Firenze abolisce l'Iva sugli assorbenti Burioni: "Abbracci senza mascherina tra vaccinati, io e Zangrillo lo avevamo capito" Professoressa no vax si rifiuta di indossare la mascherina in classe: sospesa