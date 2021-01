“Roberto Saviano lascia Repubblica per il Corriere”

Roberto Saviano sempre più verso il Corriere della Sera. È quanto apprende l’Adnkronos. Le trattative tra lo scrittore e il Corriere della Sera sono ancora in corso ma sembra quasi ormai certo che lo scrittore stia per lasciare Repubblica per traslocare al Corriere della Sera come editorialista. Il sito Dagospia dà invece per conclusa l’operazione: “Saviano lascia Repubblica e diventa editorialista del Corsera”. E così dopo Enrico Deaglio, Gad Lerner, Pino Corrias, Bernardo Valli, Luca Bottura anche Roberto Saviano ha deciso di lasciare Repubblica dopo il nuovo corso targato Elkann – Molinari.

Leggi anche: Sotto il tallone di Elkann finisce la stagione di Repubblica (di Rinaldo Gianola)

Potrebbero interessarti È morto Giuseppe Turani, il giornalista economico aveva 79 anni Quanti giorni mancano alla fine della campagna vaccinale? Il count-down sul sito della Luiss Napoli, scontri tra genitori sulla riapertura delle scuole: insulti e ombrellate | VIDEO