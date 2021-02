Milano, ristorante aperto a cena con tamponi gratis

Tamponi gratis ai clienti per tenere aperto il ristorante anche la sera. È quello che avveniva nel celebre locale milanese in corso Sempione “La Parrilla Mexicana“. I proprietari del ristorante hanno deciso di violare le norme anti Covid offrendo ai clienti i test e farli entrare solo se negativi. Sono intervenuti gli agenti della Polizia amministrativa del Commissariato Sempione che hanno ottenuto dal questore di Milano la chiusura del locale per cinque giorni e hanno sanzionato una trentina di persone ai tavoli per la violazione della normativa per contrastare la diffusione del Coronavirus.

“La Parilla Mexicana” aveva già aderito all’iniziativa di protesta contro i dpcm #ioapro, qualche settimana fa. I proprietari avevano organizzato, preannunciando l’iniziativa sul web, un punto per eseguire i tamponi che avevano pagato personalmente ed erano eseguiti da un medico privato. Anche il ristorante, oltre alla chiusura di cinque giorni, è stato sanzionato con 400 euro per aver violato la normativa anticovid.

