Coronavirus, come richiedere il rimborso del biglietto del treno non utilizzato?

Rimborso treno coronavirus: come si richiede per Trenitalia e Italo?

Se avete acquistato dei biglietti del treno in questi giorni e non avete potuto viaggiare a causa dell’emergenza coronavirus potete chiedere il rimborso.

Le maggiori compagnie ferroviarie italiane, quindi Italo/Ntv e Ferrovie dello Stato/Trenitalia, hanno infatti predisposto una procedura per chi ha dovuto rinunciare all’utilizzo del biglietto acquistato in questi ultimi giorni, giorni in cui si sono verificati una serie di contagi da Covid-19 in Lombardia e Veneto.

“Per i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020 – è quanto spiegato sul sito di Ferrovie dello Stato – un biglietto per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale indipendentemente dalla tariffa acquistata”. Più nello specifico “i biglietti per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e per viaggi misti Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso. Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo in denaro”. A questo link potete trovare tutte le informazioni.

Al fine di ottenere dunque il rimborso in denaro o un voucher da riutilizzare su una nuova tratta è necessario presentare richiesta entro il 1 marzo 2020. Ma come procedere con la richiesta? Per quanto riguarda Trenitalia è possibile scaricare il modulo su trenitalia.com, oppure recarsi in biglietteria. In alternativa, ma solo se si è acquistato il titolo di viaggio telefonicamente, si può chiamare il Call Center o, infine, per il rimborso è anche utilizzabile l’applicazione della compagnia.

Per quanto riguarda invece Italo il numero fornito per richiedere il rimborso, o anche solo informazioni riguardo il rimborso, è lo 060708. La compagnia ferroviaria, comunque, sta attualmente definendo “termini e condizioni per consentire a coloro che rinunciano ai viaggi, da realizzarsi entro il 1 marzo p.v. nelle zone interessate dal contagio epidemiologico, di fruire di bonus”. A questo link sono disponibili tutte le informazioni. “Il Cliente – spiegano sul portale – potrà richiedere il rimborso prima dell’orario di partenza integrale dell’intero importo del biglietto, per tutte le tariffe, con Voucher utilizzabile per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro il 31/07/2020”.

