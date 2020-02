“Noi in quarantena, isolati come appestati”: videoreportage dalla zona rossa del Coronavirus

.

Di Selvaggia Lucarelli, inviata a Codogno Video-reportage: Possono circolare solo nei paesi in cui è in vigore la quarantena. E non possono andare a fare la spesa perché è tutto chiuso. Gli abitanti del più grave focolaio del Coronavirus sono isolati, lasciati soli, come gli appestati. Il video-reportage di Selvaggia Lucarelli dalla zona rossa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Leggi anche:

“I miei colleghi spargevano il sale al mio passaggio”: il caso dei giornalisti in quarantena per il Coronavirus

Coronavirus, l’infermiera entrata in contatto con il paziente 1 ha violato la quarantena

TPI REPORTAGE da Codogno, il paese fantasma con l’incubo del contagio da Coronavirus (di Giulio Cavalli)

Potrebbero interessarti Coronavirus, la denuncia shock della ristoratrice dove ha cenato il paziente 1 Coronavirus in Italia: morta una donna a Cremona. Chi è la terza vittima del virus Smart working, lezioni ed esami da casa: come salvare l’economia italiana dal coronavirus

Ecco due cose che abbiamo capito del virus: parla Italiano e viaggia in business Class, non si annida in Africa ma nel profondo nord (di Luca Telese)

Coronavirus in Italia, Burioni a TPI : “Chi è tornato dalla Cina senza sintomi doveva essere isolato. Ora niente panico: quarantena per tutti i possibili infetti”