Riccione, lo sfogo di Francesco Facchinetti: “Non è sicura, non ci vado più con i miei figli perché ho paura”

“Se dico che Riccione non è più un paese sicuro e io con i miei figli non ci vado perché ho paura, non dico una bugia ma una cosa oggettiva”, sono le parole con cui Francesco Facchinetti in un video su TikTok ha descritto la città romagnola, in linea con quanto dichiarato dal rapper Emis Killa ha qualche giorno fa. Se secondo la sindaca di Riccione Daniela Angelini il rapper avrebbe raccontato “una Riccione che non esiste” e chi parla male della cittadina è in malafede, per Facchinetti “dire che Riccione non è sicura è dire una cosa oggettiva e sostenere l’opposto è una grande bugia“.

“Ho letto un sacco di commenti, ci sono persone che ritengono che solamente alcune zone di Riccione non sarebbero sicure. Col cavolo! Riccione non è più quella di una volta, che faceva concorrenza a Ibiza, ora non è neppure un’unghia di Ibiza. La Riccione di Cecchetto non esiste più spero possa ritornare agli antichi fasti insieme a Claudio, che so che sta lavorando per questo obiettivo e rimettere la grande Riccione e spero che ritorni la grande Riccione. Ma, se un posto non è sicuro, non è sicuro”, ha concluso l’imprenditore.