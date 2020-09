Francesco Facchinetti si risposa, la cerimonia senza parenti

Francesco Facchinetti ha detto di nuovo sì alla sua Wilma. La coppia ha deciso di risposarsi e questa volta la cerimonia è avvenuta senza parenti causa Covid. “Mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto”, ha spiegato il cantante. La prima volta che hanno pronunciato il fatidico sì correva l’anno 2014: era dicembre e Francesco e Wilma Helena Faissol si sposarono a Mariano Comense, la città natale del conduttore.

A sei anni di distanza, i due hanno deciso di rafforzare il loro legame coniugale. “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe…che tamarro!”, lo ha annunciato proprio Facchinetti e l’ha fatto via social. Alla cerimonia, tenutasi a Varenna, erano presenti soltanto i loro due figli, Lavinia Angelica Catherine e Leone. “Chiedo ufficialmente scusa a mia moglie se l’ho sposata vestito e pettino da scappato di casa”, ha poi precisato Facchinetti in un’altra foto. “Non lo faccio più!”.

A chi ha chiesto perché non fossero presenti altri parenti ed amici, Facchinetti ha risposto: “I motivi sono tre: il primo è il Covid. Il secondo, volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli. Tre, così avrò un motivo in più per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati”.

Ma perché hanno voluto sposarsi una seconda volta? Lo spiega Wilma: “Io e il Fakko ci siamo sposati in comune nel 2014 e dovevamo fare la festa nell’estate 2015, ma sono rimasta incinta di Liv. Quando finalmente ci siamo organizzati per farla in primavera quest’anno… è arrivato il Coronavirus! Quindi Francesco ha deciso di fare una mini-festa solo per noi a luglio”. Le foto delle nozze sono poi apparse su Instagram.

Facchinetti, insieme alla moglie e al resto della famiglia (allargata), è il protagonista del programma “The Facchinettis” in onda su Real Time, dove saranno mostrate le immagini del grande giorno e i retroscena.

Leggi anche:

1. Francesco Facchinetti contro un vip: “Sei ricco e famoso e chiedi lo sconto? Mi fai pena, ti prendo a calci in c**o” / 2. “Ha sputato e offeso mia madre. Lo avrei ammazzato”: Francesco Facchinetti aggredito da un uomo / 3. Coronavirus, Francesco Facchinetti prende a schiaffi due ragazzi per strada

Potrebbero interessarti Insulti a Fedez per lo smalto di Spongebob: la risposta del rapper asfalta gli haters Temptation Island, Giada Giovanelli sanguina dal naso: “Ecco mio padre, mi sono rotta di starmene zitta” Federico Fashion Style, anche la figlia di 3 anni positiva al Coronavirus