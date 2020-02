Coronavirus, Francesco Facchinetti prende a schiaffi due ragazzi per strada

Anche Francesco Facchinetti ha voluto dire la sua in merito al Coronavirus, l’emergenza sanitaria esplosa anche in Italia e che sta scatenando panico ed episodi di intolleranza e razzismo.

Il giudice de Il cantante mascherato ha voluto raccontare via social ciò che gli è accaduto questa mattina, una volta uscito di casa. “Ero andato a far benzina insieme a Carlo, un mio collaboratore. Fatto rifornimento, siamo andati in paese per comprare delle cose. Arrivati in prossimità dell’Oratorio di Mariano, ci siamo imbattuti in una rissa. Ci siamo fermati e la scena è stata raccapricciante”.

Facchinetti, attonito, descrive l’accaduto: “Due ragazzi italiani insultavano un signore cinese anziano. A quel punto mi sono messo in mezzo per cercare di spiegare ai due ragazzi che quel signore non era il colpevole della diffusione del Coronavirus, sembra assurdo ma ho dovuto fare questa spiegazione. Niente, nulla da fare, continuavano a sputare e insultare come se fossero indemoniati”.

Francesco Facchinetti contro il razzismo legato al Coronavirus: “Gli ho tirato due schiaffoni”

La situazione è poi degenerata: “Hanno iniziato a prendere dei sassi per terra e tirarli e, nel dividerli, uno dei due ragazzi ha tirato un pugno al signore che è caduto. A quel punto non ci ho visto più e gli ho tirato 2 schiaffoni. Non mi interessa nulla di quello che accadrà, che vadano dai Carabinieri di Mariano a denunciarmi, tanto sanno chi sono”.

Infine, l’ex star de La canzone del capitano ha spiegato: “Se i tuoi genitori non ti educano, sarà la strada a farlo”.

Cosa accadrà a Facchinetti? Le autorità lo puniranno per aver utilizzato violenza contro altra violenza?

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Uomini e Donne, saltati i casting a causa del Coronavirus Elettra Lamborghini si scaglia contro la psicosi da Coronavirus Presa Diretta, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 24 febbraio 2020 su Rai 3

Coronavirus, la vera ricetta dell’amuchina fai-da-te (di Dario Bressanini) che smonta le fake news

La paura per il Coronavirus arriva anche alla Camera: deputata di Fratelli d’Italia in aula con la mascherina