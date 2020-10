“Lockdown mirati giorno e notte a Milano e Napoli”

“L’ultimo Dpcm ha alzato un po’ una mattonella per tutta Italia, ma ci sono delle aree in cui l’epidemia è fuori controllo. Per queste aree c’è bisogno di lockdown mirati, il giorno e la notte. Quali zone avrebbero bisogno di questi lockdown? Milano e Napoli assolutamente sì. Una chiusura mirata di tutte le attività non essenziali, con scuole aperte, attività produttive e fabbriche, ad esempio”. Lo ha suggerito Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a Un Giorno da Pecora (Rai Radio1).

Su un lockdown generalizzato Ricciardi crede “che non ci sarà e che non sia necessario. Ma per far si che questo non accada entro Natale bisogna farne alcuni adesso. Ieri la cancelliera Merkel ha detto una cosa che io credo il ministro Speranza comincerà a dire: state a casa, createvi la vostra bolla sociale – ha detto Ricciardi a Rai Radio1 – perché in questo momento la circolazione del virus è talmente intensa che comportarsi normalmente non è possibile. Fatevi un esame di coscienza e cercate di salvarvi il Natale comportandovi così ora. Questo è quello che dovrebbero fare i cittadini”.

“Io avrei chiuso le palestre e le piscine, assolutamente sì. Sono sicuro che molti gestori le tengono benissimo, ma sono luoghi in cui fatalmente le distanze di sicurezza vengono accorciate. E nel momento in cui questo succede per milioni di casi…”, continua Ricciardi. “Siamo alla vigilia di mesi molto duri: facciamo tutti uno sforzo sulla base della ragione, risolveremo questa situazione ma nel 2021. Ne usciremo, ne sono sicuro”. La risolveremo col vaccino? “Lo credo e lo spero, sul vaccino sono ottimista. Ma la campagna vaccinale arriverà nel 2021, non prima. Credo che prima però arriverà una terapia più forte, i cosiddetti anticorpi monoclonali, che sono molto promettenti”, ha spiegato a Rai Radio1 Ricciardi.

