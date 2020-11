Reggio Emilia, 21enne muore di Covid: “Usiamo meno leggerezza”

In provincia di Reggio Emilia una 21enne muore di Covid dimostrando ancora una volta che, seppur in percentuale minima, il virus uccide anche i più giovani. A dare la notizia della prematura scomparsa di Martina Bonaretti, questo il nome della vittime, è stato Andrea Costa, ex sindaco di Luzzara, il paese natale della 21enne. “Quasi sempre evito di parlare di chi ci lascia, soprattutto se appartiene alla famiglia della nostra comunità locale – ha scritto sui social l’ex primo cittadino – Ma questa volta non posso evitarlo. Perché stasera si è spenta una straordinaria ragazza, che aveva solamente 21 anni e che è stata aggredita dal Covid. Martina Bonaretti la conoscevo da quando è nata, come conosco tutta la sua splendida famiglia”.

“Lo so che da mesi, purtroppo, sentiamo parlare di decessi, e già altre famiglie hanno dovuto piangere i loro cari. Ma questa sera è diverso. Questa sera fa più effetto perché la malattia ha spezzato una vita che stava ancora germogliando. Usiamo meno leggerezza d’ora in avanti nel parlare della malattia, e quella leggerezza invece mettiamola nei rapporti tra le persone che spesso si deteriorano per delle stupidaggini. Usiamo di più il cuore, come sapeva fare Martina, come le avevano insegnato a fare nella sua generosa famiglia a cui va il mio abbraccio più forte”.

Leggi anche: 1. Coronavirus, Puglia, Liguria e Basilicata verso la zona rossa / 2. “Oggi basta nulla per contagiarsi, mettete occhiali protettivi o visiera anche al supermercato”. Intervista al presidente del Sis 118 (positivo al Covid) / 3. Caos tamponi Asl Roma 3: “Bloccati in casa da 15 giorni senza esito del test, rischiamo il lavoro e perdiamo lo stipendio”

4. “Quest’anno il nostro vaccino solo agli Usa, in Europa arriverà dopo”: parla il capo della divisione medica di Moderna / 5. Esclusivo TPI: La circolare interna di Poste Italiane: “Usate la stessa mascherina per 3 giorni”. Ma durano al massimo 8 ore / 6. Esclusivo TPI. La notte dei tamponi che imbarazza la sanità campana: in quella RSA test ogni due minuti senza cambiare guanti fatti dal medico indagato

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, un italiano su sei rifiuterà di farsi vaccinare: il sondaggio Covid, l’immunità di chi è stato positivo potrebbe durare per anni: lo studio La biologa Gallavotti: “Dopo il Covid strascichi sulle capacità mentali in una persona su 20”