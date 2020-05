Intercettazioni Palamara, spuntano i messaggi con Raoul Bova

Nello scandalo delle intercettazioni nel caso del magistrato Luca Palamara, ex presidente dell’Anm (Associazione nazionale magistrati), è finito anche Raoul Bova. Il Corriere della Sera ha riportato stralci di conversazioni tra l’attore e il magistrato accusato di corruzione e coinvolto nell’inchiesta della Procura di Perugia.

Secondo quanto emerge dalle intercettazioni, Raoul Bova avrebbe chiesto aiuto a Palamara riguardo una sentenza per evasione fiscale. L’attore era accusato di evasione per circa 680mila euro per il quinquennio 2005-2010.

Il Corriere riporta i messaggi WhatsApp che si sono scambiati i due. Raoul Bova al magistrato Palamara il 25 luglio 2017 alle 10:03 scrive: ‘Ti prego di indagare su questa sentenza, la trovo un’ingiustizia senza precedente. Tutti assolti tranne me”. Palamara risponde a Raoul Bova alle 10:18: “Non finisce qui. non bisogna mollare ora”. E alle 10.21 si legge ancora: “Sono veramente rammaricato”.

“Vorrei scrivere pubblicamente qualcosa, mi stanno annullando molti contratti”, aveva scritto Raoul Bova a Palamara preoccupato per le ripercussioni che avrebbe avuto la vicenda sul suo lavoro. Quando fu pubblicata sui giornali la notizia della sua condanna, l’attore scrive a Palamara e se la prende con la stampa: “Non si smentiscono mai”. “Purtroppo una piaga”, risponde Palamara.

“Palamara tenta di rassicurarlo: ‘La partita non è finita. Sono sicuro che la tua onestà alla fine verrà fuori’. Ma dieci minuti dopo l’artista insiste: ‘Ma ti chiedo di verificare se ho meritato una condanna così dura. Così mirata. È stata considerata una manovra premeditata. Sono sotto shock. Ma in tutto questo il commercialista non ha alcuna responsabilità?’. Il magistrato risponde: ‘Ti faccio sapere ma devi reagire, non è perso nulla’”, scrive il Corriere.

Potrebbero interessarti Chi c’è dietro i No Mask, il pericoloso movimento che se ne frega del contagio e si ispira ai No Vax Piemonte, i medici rifiutano il premio di 350 euro del governo: “Tenetevi la vostra elemosina, vogliamo rispetto” Milano, Sala annuncia restrizioni alla movida: vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 19