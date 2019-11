Proiettile in busta ad Antonio Conte, l’allenatore dell’Inter: decisa la vigilanza con pattuglie della polizia

Proiettile per Antonio Conte, l’allenatore dell’Inter.

Proiettile per Antonio Conte. Brutta notizia per l’allenatore del club neroazzurro: l’ex ct dell’Italia avrebbe ricevuto una serie di minacce sotto forma di busta anonima contenente una pallottola con chiaro fine intimidatorio.

Conte ha subito sporto denuncia contro ignoti: è stata aperta un’inchiesta e, contestualmente, è stata organizzata una vigilanza sia sotto l’abitazione di Conte che sotto la sede del club nerazzurro.

Lo riporta il “Il Corriere della Sera“: le pattuglie in strada di polizia e carabinieri passeranno con più frequenza intorno al palazzo di Milano nel quale abita l’allenatore. La stessa cosa avverrà nei dintorni degli uffici della società nerazzurra.

Tecnicamente si parla di una vigilanza, il livello più basso di tutela per una personalità pubblica, ed è stata stabilita dopo avere esaminato l’entità della “minaccia”.

Il proiettile è arrivato insieme a una lettera anonima che conteneva una serie di minacce.

Il materiale verrà sottoposto a tutte le analisi scientifiche e a tutti i possibili accertamenti per cercare di dare un’identità all’”anonimo”, ma per il momento sembra niente altro che l’azione di un mitomane che per qualche strana deviazione abbia concentrato la propria ossessione su un personaggio pubblico molto popolare.

Dalle prime indagini, non ci sarebbero elementi che collegano questa minaccia a intimidazioni provenienti da qualche ambiente di spessore criminale o a qualche frangia estrema del tifo organizzato.

