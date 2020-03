Coronavirus: la disposizione di Roma capitale per i posti di blocco alle auto

A partire da sabato 21 marzo 2020 scatteranno per tutti i veicoli in circolazione i controlli della Polizia Locale. Questa la nuova disposizione giunta dal Campidoglio a tutte le pattuglie che, osservando due fasce di turnazione con orario 7-13 e 14-20, saranno disposte a posto di blocco in varie aree della capitale al fine di effettuare i necessari controlli e assicurarsi che le persone stiano osservando le misure relative alla grave emergenza sanitaria per via del Coronavirus.

Tali Disposizioni Operative relative ai Posti di Blocco, che è possibile scaricare a questo link, hanno l’obiettivo di “far capire a tutti che la Polizia Locale e nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati, senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma timore e rispetto per i controlli certamente sì”. “I veicoli – si legge in uno degli avvisi – devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione”, è quanto si legge nel testo di una delle circolari”.

“Se l’interessato è munito di autocertificazione – spiega ancora la nota del Campidoglio – dopo il controllo dei documenti, la autocertificazione viene acquisita. Se il conducente non è in possesso di autocertificazione il personale operante provvederà a consegnare il modello all’interessato per la compilazione e la sottoscrizione unitamente allo stesso agente operante”.

