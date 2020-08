Allerta a Macerata dopo che due giovani sono tornati dal viaggio di maturità in Grecia e hanno partecipato a una festa senza sapere di essere positivi al Coronavirus. I due ragazzi di 18 anni sono dei paesi di Montelupone e Morrovalle. Erano stati nel paese ellenico per festeggiare il superamento dell’esame di maturità, ma tornati in Italia non sapevano di aver contratto il Coronavirus. Lo hanno scoperto solo dopo aver partecipato a un party. È quindi scattato l’allarme per la potenziale diffusione del contagio anche ad altri giovani del posto. Il territorio del maceratese, tra l’altro, finora ha registrato pochi casi di contagio, tanto che il sindaco di Montelupone Rolando Pecora ha ricordato di come il suo paese sia Covid free da 40 giorni. Ora, però, c’è il rischio che il virus possa tornare a circolare.

In queste ore le autorità sanitarie sono al lavoro per ricostruire la catena di contatti avuti dai due giovani dopo il loro ritorno dalla Grecia e in particolare durante la festa a cui hanno preso parte. Seguiranno test e tamponi per capire se altre persone possano essere state infettate.

