Cantante uccisa dal marito a Palermo. L’ultimo post su Fb: “Vuoi dei fiori a San Valentino? Muori il 13”

Palermo, cantante uccisa dal marito. L’ultimo post di Piera Napoli

In Italia sono state ammazzate tre donne nel giro di 24 ore, tra le vittime c’è Piera Napoli, una cantante neomelodica di 32 anni e madre di tre figli piccoli che domenica 7 febbraio è stata uccisa a coltellate dal marito a Palermo. La vittima prima di morire aveva scritto sul proprio profilo Facebook la frase: “Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13“. Mentre alcune ore fa il marito Salvatore Baglione di 37 anni, ha pubblicato un post del profilo “Dna criminale”. Sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, c’è scritto “Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato”. Secondo quanto raccontano i vicini di casa Piera Napoli un mese fa aveva chiamato la Polizia dopo l’ennesima aggressione da parte del marito Salvatore Baglione, 37 anni, ma poi non aveva presentato la denuncia. La donna è stata trovata nel bagno dell’appartamento, al piano terra di un complesso di case in un piccolo residence in via Vanvitelli, a Cruillas, in un lago di sangue con diverse ferite di arma da taglio. L’uomo ieri è stato fermato con un provvedimento della Procura per omicidio volontario aggravati da crudeltà e futili motivi.

