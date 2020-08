Paura a Pescara: vasto incendio nella zona Colle Renazzo, abitazioni evacuate

Pescara, vasto incendio: abitazioni evacuate, anche un hotel

Un vasto incendio sta interessando la zona di San Silvestro (Colle Renazzo) a Pescara Sud. Sul posto sono operative già una decina di squadre di vigili del Fuoco del Comando di Pescara e un elicottero. Le fiamme minacciano le abitazioni, di fatto alcune sono state fatte evacuare. Sul posto anche la polizia, i carabinieri e il sindaco Carlo Masci, anche l’assessore comunale Adelchi Sulpizio e il comandante della polizia municipale Danilo Palestini. È stato aperto il Coc ed è stata allertata la protezione civile. Oggi altri incendi hanno interessato il Pescarese, l’Aquilano, il Chietino e, in particolare, l’area della riserva di Punta Aderci. Oltre alle abitazioni, è stato evacuato anche un albergo-ristorante della zona. Intossicate alcune persone, che sono state medicate e assistite sul posto dai sanitari del 118.

Il Comune di Pescara ha immediatamente attivato il Centro operativo per il coordinamento dei volontari impegnati nel raccordo sulle segnalazioni e la gestione delle emergenze e dei casi critici, in particolare per quanto concerne le fasce più deboli come gli anziani, già alle prese con i disagi dell’afa. Il Comune ha poi dato incarico all’Arta di attivare tutte le procedure inerenti l’adozione di misure precauzionali a causa del rilascio nell’atmosfera di micropolveri sottili.

Leggi anche:

1. Crotone, barca con decine di migranti a bordo si incendia ed esplode: tre morti e sei dispersi | VIDEO / 2. Maxi-incendio sulle colline di Palermo, evacuate 400 persone

Potrebbero interessarti Bolzano, cade dal quarto piano di un condominio: muore bambino di due anni Chi era Malak, giovane promessa del judo morta a Massa insieme alla sorellina di due anni Maltempo, Adige e Isarco esondati: chiuse autostrada e ferrovia Brennero