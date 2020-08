Maxi-incendio sulle colline di Palermo, evacuate 400 persone

Oltre 400 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni in seguito ad un vasto incendio che brucia da stanotte sulle colline attorno Palermo, a ridosso del comune di Altofonte. A causa delle alte temperature e alimentate dal vento di scirocco, le fiamme si sono estese nel bosco di Moarda, in una area di oltre 1.000 ettari, che comprende Altofonte e altri Comuni. Da stamattina sono in azione anche i Canadair, e da ieri sera sul posto operano – fanno sapere dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo – 50 Vigili del Fuoco con 12 mezzi pesanti e 8 moduli boschivi AIB oltre a 50 volontari della Protezione Civile con 10 moduli AIB. In supporto anche 2 squadre provenienti dai Comandi Enna e Caltanissetta allertate dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia. A coordinare le operazioni il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, Agatino Carrolo. “A causa dell’incendio si è reso necessario l’evacuazione di oltre 400 persone dalle rispettive abitazioni poiché minacciate dalle fiamme. Sul posto anche – riferiscono i vigili del fuoco dal comando avanzato allestito nel campo sportivo di Altofonte – 3 ambulanze per garantire il soccorso sanitario”.

