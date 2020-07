Pescara, tracce di Coronavirus sulle superfici dell’hotel: chiuse le Terme di Caramanico

Pescara, tracce di Coronavirus sulle superfici dell’hotel: chiuse Terme di Caramanico

All’hotel Terme Maiella di Caramanico, in provincia di Pescara, sono state trovate delle tracce di Coronavirus su due superfici: l’albergo è stato momentaneamente chiuso, ma il sindaco di Caramanico Terme Luigi De Acetis ha assicurato che la struttura verrà riaperta subito dopo la sanificazione. Le tracce di Covid sulle superfici sono state rinvenute grazie ai tamponi ambientali, svolti ieri mattina in autocontrollo nelle terme e nei locali dell’albergo. Dopo la scoperta, la società che amministra le Terme ha dichiarato la sospensione di “ogni tipo di attività per un tempo che al momento non è possibile definire” e ha avvertito gli ospiti presenti in hotel e ha comunicato che sono in corso i test diagnostici su tutti i dipendenti. Il personale è esonerato dal presentarsi a lavoro fino a nuova disposizione.

L’hotel Terme Maiella di Caramanico aveva riaperto i battenti il 13 luglio scorso, dopo la chiusura forzata durante il lockdown e la fatica per arrivare alla riapertura. Ogni giorno, secondo quanto affermato dal sindaco di Caramanico Terme De Acetis, la struttura ospita circa 200 persone che usufruiscono delle cure termali. Altre 300 dal 13 luglio ad oggi hanno alloggiato nell’albergo annesso. In questi giorni erano circa 60 gli ospiti: da protocollo dovranno rimanere in stanza fino alla fine della sanificazione di tutti gli ambienti.

Leggi anche:

1. Covid: “Dopo la sentenza del TAR ora il governo tiri fuori gli atti del Cts secretati” / 2. L’euforia da Recovery è già finita, il governo è (ancora) lacerato / 3. Lorenzin: “La Legge 23 della Lombardia ha fallito, ma la lezione del Covid-19 serva a tutto il Paese”

4. Le 13 inchieste aperte in Lombardia dall’inizio della pandemia / 5. Coronavirus, come funziona il vaccino di Oxford: 32mila volontari pronti a testarlo / 6. Caso camici, il governatore della Lombardia Fontana indagato: “Regione corretta”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il suo compagno segnalato all’Anticiriclaggio, Casalino: “E’ vittima del trading online” Il bollettino: aumentano casi totali e ricoverati La crisi dei migranti e le responsabilità di Gabrielli: cambiano i ministri ma il Capo della Polizia no