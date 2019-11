Pensionato disabile vittima di una baby gang a Taranto

I carabinieri di Manduria in provincia di Taranto hanno arrestato una “baby gang” di 18 ragazzi, tra cui 8 minorenni per aver ripetutamente vessato un pensionato disabile che soffriva di problemi psichici. I giovani sono stati arrestati nelle prime ore del mattino di oggi 12 novembre dopo una lunga indagine della polizia.

I ragazzi tormentavano l’uomo da anni, con ricatti, minacce e micro estorsioni. Cinque dei 12 maggiorenni sono finiti in carcere, altri cinque sono stati messi agli arresti domiciliari e per due degli aggressori è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Gli altri otto minorenni sono stati condotti nel carcere minorile o in Comunità di recupero.

La richiesta dell’arresto è arrivata dal gip del Tribunale ordinario di Taranto e del Tribunale dei minori su mandato delle Procure. L’accaduto presenta analogie con il “caso di Antonio Cosimo Stano”, l’uomo di 66 anni residente a Manduria che è morto lo scorso 23 aprile a causa delle violenze e delle aggressioni subite dalle baby gang del luogo.

