“Meglio un figlio ignorante che malato”, il post del pediatra sulla chiusura delle scuole scatena la bufera

Covid Puglia, il pediatra “Meglio un figlio ignorante che malato”

“Meglio un figlio ignorante ma sano“. È ciò che scrive su Facebook in un lungo post il pediatra Ciccio Marinelli, 60 anni, di Bitonto. Il medio ha elencato una serie di pro e di contro sul rientro degli alunni a scuola in tempi di Covid commentando la decisione del Presidente di Regione Puglia, Michele Emiliano, di volere tenere le classi chiuse. Decisione bocciata dal Tar.

“Il buon padre preferisce forse un figlio un po’ ignorante ma sano soprattutto sapendo che se è sano il figlio lui, lo zio grandicello o il nonno non rischiano di far la coda in ambulanza davanti ad un Pronto Soccorso con il respiro che diventa sempre più maledettamente corto”, dice il dottor Marinelli. “Ma io do questo consiglio con grande, grandissimo dispiacere. Perché conosco il valore sociale della scuola”, chiarisce Marinelli che però poi ribadisce: “In un momento come questo non ci possiamo permettere la didattica in presenza”.

