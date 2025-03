Papa Francesco sarà dimesso domani dal Gemelli: “Condizioni stabili da due settimane”

Papa Francesco, come sta, condizioni di salute. I medici del Gemelli: “Condizioni stabili da due settimane: sarà dimesso domani”

Papa Francesco sarà dimesso domani dal Policlinico Gemelli, dove è ricoverato dal 14 febbraio per un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie. “Il Papa domani è in dimissione”, hanno annunciato i medici. “Domani sarà a Santa Marta”.

Aggiornamenti che rassicurano i fedeli dopo oltre un mese di preghiera per il miglioramento delle condizioni di salute del Pontefice. “Il Papa sarà dimesso domani, è in condizioni stabili ormai da due settimane”, ha fatto sapere il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’equipe medica che ha in cura Jorge Bergoglio al Policlinico Gemelli. “Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà”, ha però precisato. “Il Pontefice sarà in convalescenza per almeno due mesi”.

Questa mattina la Sala stampa della Santa Sede aveva fatto sapere che “il Papa ha intenzione di affacciarsi domani dal Gemelli poco dopo le 12:00 per un saluto e per impartire la benedizione” ai fedeli riuniti per lui in preghiera fuori dal Policlinico. “I giorni per il Papa sono trascorsi tra la terapia farmacologica, le fisioterapie respiratoria e motoria attiva, la preghiera e un po’ di lavoro”, aveva fatto sapere ieri la Sala stampa vaticana. “La notte non usa più la ventilazione meccanica con la mascherina ma l’ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali e di giorno usa sempre di meno gli alti flussi”.