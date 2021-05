Una nuova tragedia sul lavoro si è verificata nella mattina di oggi, giovedì 6 maggio 2021: un operaio di 46 anni è morto in un cantiere a Pagazzano (Bergamo), intorno alle 10. La vittima è Maurizio Gritti, che viveva a Calcinate con la moglie e due figli, come riporta l‘Eco di Bergamo.

Gritti lavorava in un cantiere per la realizzazione di due villette, in largo Canova, a Pagazzano. Stando a quanto emerso, sarebbe stato schiacciato da una lastra di cemento caduta dall’alto. La notizia è stata riferita da Areu Lombardia, i cui soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Maurizio Gritti avrebbe compiuto 47 anni tra due giorni, l’8 di maggio. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto stanno operando i Carabinieri di Treviglio e i tecnici dell’Ats di Bergamo. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

I sindacati degli edili di Cgil, Cisl e Uil di Bergamo hanno proclamato uno sciopero del loro settore: la mobilitazione si svolgerà per 2 ore mercoledì 12 maggio a livello provinciale. Previsto anche un presidio dalle 16 alle 17 davanti alla Prefettura di Bergamo.

