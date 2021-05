Ancora un incidente sul lavoro: a Busto Arsizio un operaio muore schiacciato da un tornio meccanico

Incidente sul lavoro: morto un operaio schiacciato dal tornio meccanico

È avvenuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese, l’ennesimo incidente sul lavoro in Italia: un operaio di 49 anni, infatti, è morto dopo essere rimasto schiacciato dal tornio meccanico presso la Ditta Bandera, azienda di estrusione di materie plastiche in cui l’uomo lavorava.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 5 maggio: secondo le prime ricostruzioni l’operaio intorno alle 8,30 è rimasto schiacciato sotto una fresatrice industriale. Immediato l’intervento dei colleghi, che hanno avvisato subito i soccorsi.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, i funzionari dell’Ats e l’Areu. L’operaio è stato portato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Legnano per un trauma da schiacciamento, ma è morto poco dopo il suo arrivo.

L’ennesimo incidente sul lavoro arriva solamente pochi giorni dopo quello di Luana D’Orazio, la 22enne divenuta mamma da poco, deceduta lo scorso 3 maggio dopo essere stata inghiottita da una macchina tessile in un’azienda di Orditura Luana, in provincia di Prato, a Oste di Montemurlo.

