Ostia, ragazzo di 31 anni in terapia intensiva a causa del Covid

Un ragazzo di 31 anni, gestore del pub “Casa Clandestina” ad Ostia, tra i locali più frequentati del litorale, dalla serata di mercoledì è ricoverato a causa del Covid in gravi condizioni all’ospedale Spallanzani, dopo essere trasferito nell’Istituto dal Grassi di Ostia. Il 31enne è in terapia intensiva ed è stato sedato e sottoposto a ventilazione polmonare. Le sue condizioni preoccupano.

Intanto la Asl Roma 3, dopo aver chiuso il locale, ha iniziato la consueta indagine epidemiologica. Il gestore del pub “Casa Clandestina” è molto conosciuto a Ostia per le sue iniziative di volontariato a sfondo sociale. Un ragazzo attivo, impegnato sempre in numerose iniziative anche con le persone più fragili ecco perché il lavoro della Asl Roma 3 sarà particolarmente delicato e complicato. “L’ultimo giorno in cui il gestore ha messo piede nella Casa clandestina è il 6 ottobre”, ha scritto su Facebook uno dei collaboratori del locale. “Gli altri dipendenti oggi si sono sottoposti al tampone rapido e sono risultati negativi – ha aggiunto -. Nei giorni di chiusura verrà eseguita la sanificazione del locale”.

