Omicidio Luca Sacchi: colpo di scena al processo, spunta un quinto indagato

È un vero e proprio colpo di scena quello avvenuto durante il processo per l’omicidio di Luca Sacchi: nel corso del dibattimento, infatti, è emerso che la procura ha aggiunto un quinto indagato per la compravendita della droga, sfociata nel delitto del giovane (qui il suo profilo) ucciso il 23 ottobre 2019 nel quartiere Appio-Latino a Roma (qui la ricostruzione della vicenda). Si tratta di Valerio Rispoli, uno degli intermediari tra gli spacciatori e il gruppo che avrebbe dovuto acquistare quindici chili di marijuana in cambio di 70mila euro composto da Luca Sacchi, la fidanzata Anastasiya Kylemnyk (qui il suo profilo) e Giovanni Princi. La svolta investigativa è arrivata grazie a un video girato dagli agenti del commissariato Porta Maggiore e dalla sezione narcotici della squadra mobile.

Nel filmato si vede Rispoli il giorno prima dell’omicidio di Luca Sacchi insieme a Valerio del Grosso, esecutore materiale del delitto, e Marcello e Armando De Propris, imputati per aver fornito a Del Grosso la pistola con la quale è stato assassinato Sacchi. L’ipotesi, dunque, è che i quattro si siano incontrati per organizzare l’imboscata ai danni del gruppo e recuperare i 70mila euro senza fornire loro la droga come pattuito.

Leggi anche: 1. “Qui non è il Bronx”: viaggio nell’Appio Latino di Roma, che piomba nell’orrore dopo l’omicidio di Luca Sacchi / 2. Omicidio Luca Sacchi: la fidanzata Anastasiya aggredisce i giornalisti | VIDEO / 3. La droga, le contraddizioni della fidanzata, il silenzio degli assassini: quello che non torna nell’omicidio di Luca Sacchi

Potrebbero interessarti L'immunologa: "Ci si può infettare anche con la mascherina" Dall'aereo alla discoteca: un positivo al Covid ha contagiato 126 persone Facebook rimuoverà tutti i contenuti che negano l’Olocausto