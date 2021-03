Napoli, boom di assenze per il vaccino Astrazeneca dopo lo stop: il 60 per cento non si presenta

Napoli, assenze all’appuntamento del vaccino Astrazeneca dopo il blocco

Si è verificato quello che più si temeva: parte dei convocati per la somministrazione del vaccino AstraZeneca non si presentano all’appuntamento vaccinale. Complice la “psicosi” che si è diffusa dopo l’irragionevole blocco da parte del governo delle inoculazioni del siero di Oxford, a Napoli si è registrata una bassa affluenza nel centro vaccinale della Stazione Marittima per i convocati della categoria personale scolastico e universitario: si sono presentati in 339 su 840 (il 40,36%): dei 339 presenti, in 312 hanno ricevuto una dose di vaccino Astrazeneca, agli altri 27 è stato somministrato il vaccino Pfizer per patologie incompatibili con Astrazeneca.

Domenica 21 marzo, sono stati poco più della metà i convocati delle forze dell’ordine che si sono presentati per il vaccino, 138 su 264 (52,27%); 115 le dosi Astrazeneca somministrate, 23 i vaccini Pfizer, anche in questo caso per patologie incompatibili con Astrazeneca.

È andata meglio nell’altro centro vaccinale realizzato dalla Asl Napoli 1 all’interno della Mostra d’Oltremare, polo fieristico del quartiere Fuorigrotta, dove sono stati convocati ultra 80enni per la seconda dose e pazienti fragili per la prima dose. Si sono presentati, e sono stati vaccinati, 131 dei 135 ultra 80enni convocati (97,04%) e 743 dei 823 pazienti “fragili” convocati (90,28%).

