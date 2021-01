Napoli, medici in fila per ore sotto la pioggia in attesa del vaccino: “Una vergogna”

Prosegue la distribuzione dei vaccini, non senza difficoltà. Dopo alcune somministrazioni non autorizzate a Modena, arriva una denuncia da parte dell’ordine medici di Brindisi. A Napoli ancora lunghe file di sanitari in attesa di vaccinarsi pic.twitter.com/Dk6ZYBA8Pk — Tg3 (@Tg3web) January 9, 2021

Napoli, medici in fila per ore sotto la pioggia in attesa del vaccino

Medici, pediatri e operatori sanitari si sono ritrovati in fila sotto la pioggia in attesa di ricevere il vaccino alla Mostra d’Oltremare, dove si trova il centro vaccinale. Come mostra il servizio del TG3, l’attesa può durare ore. “Una vergogna questa organizzazione”, dice un medico di medicina generale in coda, che osserva come non ci sia nemmeno distanziamento sociale. Intanto Vincenzo De Luca ha diffuso l’allarme vaccini sul suo profilo Facebook: “Si interrompe oggi la campagna di vaccinazione, esaurite oggi tutte le scorte inviate alla Regione”.

