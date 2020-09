Napoli, sospeso medico del Pascale: è accusato di violenze sessuali su due pazienti

Napoli, sospeso medico: è accusato di violenze sessuali su due pazienti

Un medico dell’istituto nazionale per la cura dei Tumori Pascale di Napoli, Raffaele Tortoriello, è stato sospeso per un anno dalla sua professione perché accusato di molestie sessuali ai danni di due pazienti. L’indagine, condotta dagli agenti del commissariato Arenella e dalla squadra mobile, è partita dopo una denuncia. Tortoriello, specialista senologo, è responsabile del day hospital senologico. Viene considerato un professionista molto stimato, a Napoli e non solo.

Adesso dovrà difendersi in sede di processo, dopo che il pool Fasce deboli della Procura ha chiesto e ottenuto dal giudice l’applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’attività di medico. Sia quella svolta presso il Day Surgery Senologia del Pascale, sia quella in forma privata. Il medico è anche impegnato in politica: è vicino al Pd, di cui è coordinatore di un forum programmatico. Dopo l’interrogatorio di garanzia, la difesa potrà proporre ricorso al Riesame per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del giudice.

