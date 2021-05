“Il Covid-19 ha provocato 6,9 milioni di morti nel mondo, più del doppio delle cifre ufficiali. In Italia, i decessi totali sono 175.832”, circa 53mila in più dei 122mila ufficiali. Sono i dati riportati in uno studio dell’Istituto per la valutazione della salute (IHME) dell’Università di Washington a Seattle, negli Usa.

L’analisi sottolinea come i morti di Covid sarebbero sottostimati in tutto il mondo, Usa inclusi, in cui le vittime sarebbero 905mila e non 580mila. Nel report si sostiene come i dati ufficiali tengano conto solo dei decessi provocati in maniera diretta dal Covid-19, ma non di quelli causati dal collasso dei sistemi sanitari in tutto il mondo a causa della pandemia. La stima dei decessi andrebbe quindi rivista al rialzo in quasi tutti i Paesi. In Giappone, ad esempio, le vittime sarebbero dieci volte di più di quelle ufficialmente registrate, circa 100mila.

“La pandemia è terribile, ma questa analisi mostra che il bilancio reale è decisamente peggiore. La comprensione dei numeri effettivi dei decessi ci consente di valutare le dimensioni di questa crisi globale e offre informazioni utili ai governanti che devono elaborare piani di ripresa”, ha detto il professor Chris Murray, direttore dell’istituto.

Il modello statistico utilizzato da questo centro di ricerca indipendente ha ricevuto alcune critiche da altri studiosi, che sostengono come sia complesso fare una stima delle morti “indirette” provocate dalla pandemia.

